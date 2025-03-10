Sabancı Holding'te 2029 hedefi

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, "Yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan holding net aktif değerimizi 2029'a kadar yüzde 100'lük artışla 20 milyar dolara çıkartmak istiyoruz." dedi.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, 2024 sonu itibarıyla banka dışı yatırım harcamalarının toplam gelirlerine oranını 5 yıl öncesine göre yüzde 13,5'e çıkardıklarını belirterek, "2029'da ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan holding net aktif değerimizi 2029'a kadar yüzde 100'lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz." dedi.

Alper, Sabancı Holding şirketlerinden Çimsa'nın İrlanda'da satın aldığı Mannok Holdings DAC'ın üretim tesisinde holdingin 2024 performansı ile gelecek dönem hedeflerine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sabancı Holding'in 2024 genelinde kombine gelirlerinin 1 trilyon 254 milyar lira seviyesine yükseldiğini kaydeden Alper, özellikle banka dışı faaliyet karlılığı ve yatırımlardaki sürekliliğin bilançoda dikkati çektiğini söyledi.

Dünya ve Türkiye için 2024'ün zorlu bir yıl olduğunu dile getiren Alper, şöyle devam etti:

"Özellikle yerel ölçekte yüksek enflasyonun sonuçlarımızı etkilediği bir yılı geride bıraktık. Enflasyon-devalüasyon farkı, enerji sektöründe atılan enflasyonla mücadele adımları, bankacılık sektöründe uygulanan makro ihtiyati tedbirler, bu yılki finansal performansımızı sınırladı ama buna rağmen ortaya koyduğumuz performansın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen çeyrekte koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaştık. Banka dışı operasyonel karlılık oranımız, çeyrek bazında ilk çeyrekten bu yana artış gösterdi. Gelecek hedeflerimize kararlı şekilde ilerliyoruz."

"Yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettik"

Türkiye'de özellikle Enerjisa Üretim ile yenilenebilir enerji anlamında çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Alper, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital iş kolumuzun tohumlarını attık. Potansiyel Turcornlar arasında gösterilen Bulutistan'da payımızı yüzde 75'in üzerine çıkardık. Çimsa'nın Mersin'de devreye aldığı kalsiyum alüminat çimentosu (CAC) yatırımıyla bu alanda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olduk. Aksaray'da Brisa fabrikamızın kapasitesini tamamen doldurduk. Diğer yandan yurt dışında da küresel ayak izimizi genişletiyoruz. Amerika'daki enerji üretimi işimize resmen başladık. İlk santralimiz devreye girdi. İkinci santralimizi de bu yıl devreye alacağız. Çimsa'nın ABD'deki ikinci üretim tesisi olacak gri çimento yatırımımıza başladık. Kordsa, 2022'de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex Composites'de yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı. Son olarak Çimsa ile İrlanda'da Mannok Holdings şirketini satın aldık."

Alper, 2025'in de zor bir yıl olacağını bildiklerini dile getirerek, özellikle yerel ölçekte öngörülebilirliğin artması ve faaliyet ortamının iyileşmesi için ekonomik aktiviteyi ilgilendiren her alanda normalleşme sürecinin kararlı şekilde devam ettirilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

"2024 sonu itibarıyla nakit pozisyonumuz 12,4 milyar lira"

Sabancı Holding olarak yatırım döneminin içinde olduklarını anlatan Alper, bunu söyleyebilmelerine imkan tanıyan çok güçlü bir bilançolarının bulunduğuna işaret etti.

Alper, 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranının 1,4 olarak gerçekleştiğini kaydederek, "Bu, bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla nakit pozisyonumuz, 12,4 milyar lira. Sakıp Sabancı'nın dediği gibi, 'Yatırım yap.' diyen bir bilançomuz var." diye konuştu.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, 2024'te gerçekleştirdikleri yatırım miktarının 78,3 milyar lira olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024 yıl sonu itibarıyla banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl öncesine göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13,5'e çıkardık. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda 2029 yol haritamızı açıkladık. Bu yol haritası kapsamında bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan holding net aktif değerimizi, 2029'a kadar yüzde 100'lük artışla 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Diğer yandan 2024 yılında yüzde 19,3 seviyesinde olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülebilirlik hedeflerinin en büyük destekçilerinden olduğunu dile getiren Alper, kurulu güçlerini artırmayı hedeflerken projelerinin saha çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Alper, "Önümüzdeki 3 yılda Türkiye'de her hafta 3 rüzgar gülü dikeceğiz. Diğer yandan, 2024 yılında Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgar enerjisi projelerinden 1000 megavatlık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik. Aynı dönemde Enerjisa Üretim, 1000 megavatlık YEKA-2 projelerimizin 750 megavatlık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladı. Bu, aslında Sabancı'nın üretimdeki gücünün yanı sıra ülkeye döviz kazandırma, finansman yaratma kabiliyetinin de bir göstergesi." şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi bırakmış yatırımcıların tekrar Türkiye'ye ilgisinin arttığını görüyoruz"

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin arttığını gördüklerini belirten Alper, holding olarak yurt dışına gittiklerinde çok fazla toplantı alabildiklerini, yılda 600 farklı yatırımcıyla görüştüklerini anlattı.

Alper, "Türkiye'yi bırakmış yatırımcıların tekrar Türkiye'ye ilgisinin arttığını görüyoruz ama ilginin artması demek, adımlarını atacakları anlamına gelmez. Herkes enflasyonla mücadelenin adımlarını bekliyor. Sabancı olarak stratejimiz, var olan konumumuzu koruyalım. Bizim derdimiz şu anda yatırımcıları Sabancı'nın stratejisi, finansallarının nereye gideceğini önden bilgilendirip onların ilgisiyle Türkiye'ye ilgisi örtüştüğünde ilk yatırım yapacakları şirketin Sabancı olmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bankacılığın olmazsa olmaz bir sektör olduğunu dile getiren Alper, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital finans ekosistemi çok önemli bir oyuncu. Görüyoruz ki Akbank'ın dijital altyapısı çok kuvvetli ve ekosistemin içerisinde yüzlerce startupla çalışabilir duruma gelmiş durumda. Bankacılık vasıtasıyla bir finansal işlemler ekosistemini yönetiyoruz. Öbür tarafta sürdürülebilirlik ve enerji ekosistemini yönetiyoruz. Ayrıca Enerjisa Üretim'in halka arzına hazırlanıyoruz ama bir halka arz için ülkenin sermaye piyasalarının koşullarının oluşması lazım. Burada bir takvim vermemizin imkanı yok ama şirketimiz hem büyüklük hem de hazırlık olarak hazır. Dünya ölçeğinde ve Türkiye'deki sermaye piyasalarının buna uygun hale gelmesini kollamak durumundayız."