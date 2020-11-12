Sabancı Holding'ten girişimciler için 200 milyonluk fon

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, bu etkileri şöyle açıklıyor:

Capital Ekim 2020 sayısından

"Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attık. Finansal hizmetler ve perakende de özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık. Pandemi süreçleri, iş yapış şekillerindeki tüm ezberleri bozduğu gibi başlı başına bir kırılma noktası da oluşturuyor. Dijital iş modellerinin hiç olmadığı kadar önem kazandığı dönemi, son derece başarılı şekilde yönetiyoruz."

200 milyonluk fon

Alper, şöyle devam etti:

"Şirketlerimiz, uzun zamandır teknolojik altyapı ve dijitalleşme alanında yapmakta olduğumuz etkin çalışmaların bir eseri olarak işlerini geliştirme ve büyütme konusundaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geleceğe dair planlarımızı da ertelemedik. Kurumsal girişim sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız."















