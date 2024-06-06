Sabancı Holding'ten ilk çeyrek değerlendirmesi

Yılın ilk 3 ayında kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’de kombine FAVÖK 33,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1,3 puan arttı.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu dönemde holding, düşük borçluluk oranı ve güçlü nakit pozisyonuyla sağlıklı bilanço yapısını korumayı sürdürdü. Geçen yılın sonunda 7 milyar lira seviyesinde bulunan holdingin nakit pozisyonu, Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisiyle 14,4 milyar liraya yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl karı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6,2 milyar liralık temettüyle hisse başı temettü miktarını yıllık bazda yüzde 68 artıran holding, yatırımlarına da devam etti.

Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, dinamik stratejik portföy yönetimiyle topluluk şirketlerinin büyüme potansiyelini ortaya çıkaran stratejik adımlar atmayı sürdürdü.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, yeni ekonomi odaklı büyüme stratejileriyle, enerji ve dijital başta olmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlara hız verdiklerini belirterek, enerji üretimi alanında Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgar enerjisi projelerinden olan 1000 MW’lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerini sürdürdüklerini aktardı.

Yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliklerini Türkiye'nin hizmetine sunarken, yeni teknolojilerin izinde ilerlemeye de devam ettiklerine dikkati çeken Alper, "Bu kapsamda, topluluk şirketimiz Enerjisa Üretim, ülkemizi yeşil hidrojen ve yeşil amonyak konusunda bir üretim merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Diğer yandan, e-mobilite şirketimiz Eşarj, Türkiye genelinde 1000 istasyon ve 1780 şarj noktasına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı

Alper, yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payıyla bu alandaki liderliklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Malzeme teknolojileri iş kolumuzun küresel temsilcilerinden Çimsa ise Mersin'de devreye aldığı 45 milyon dolarlık kalsiyum alüminat çimento (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Topluluk şirketlerinin operasyonel mükemmeliyet yaklaşımıyla güçlü bir performans gösterdiğini belirten Alper, "Brisa, European Rubber Journal'ın yayınladığı 'Tire Maker Rankings'te (Lastik Üretici Sıralaması) operasyonel karlılıkta birinciliğini sürdürdü. Küresel ayak izini pekiştirmeye devam eden Temsa'nın Fransa'ya ihraç ettiği yeni nesil elektrikli otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024'te izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak." açıklamasını yaptı.

Alper, Carrefoursa'nın büyüme yolculuğunda dijitali etkin şekilde kullandığını aktararak, mağazanın ilk çeyrekte 348 bin yeni müşteri kazandığı ve toplam 10,9 milyon müşteriye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Teknosa'nın çoklu kanal büyümesine devam ettiğini ve tamamen dijital bir kimliğe bürünme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürdüğünü belirten Alper, "Hayata geçirdiği yapay zeka uygulamasıyla, müşteri çağrılarında değerlendirme oranını yüzde 5'ten yüzde 99'a yükselterek, yapay zekanın sadece operasyonel verimlilikte değil, müşteri deneyiminde de devrim yaratan yüzünü ortaya koydu. Aynı şekilde, dijital bankacılıkta Türkiye'ye öncülük eden Akbank da 2024'ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar lira seviyesine çıkardı" dedi.