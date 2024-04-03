Sabancı Holding'ten temettü kararı

Sabancı Holding (SAHOL), dün akşam KAP'a yaptığı bildirimde temettü teklifinin detaylarını açıkladı. İşte Sabancı Holding'in genel kurul onayına sunulacak temettü teklifi ve tarihi...

3.04.2024 13:34:540
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Sabancı Holding'ten temettü kararı

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) 2 Nisan 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Teklifini duyurdu. İşte açıklamalar:

TEMETTÜ TARİHİ VE MİKTARI

Kap bildirimine göre Sabancı Holding, 6 Mayıs 2024'te hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 2,9430000 TL, net 2,6487000 TL kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul onayına sunacak. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi ise 2 Mayıs 2024. İşte holdingten KAP'a yapılan bildirim:

Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 15.427.320.000,00 TL net konsolide kardan,

*  2.100.375.969,18 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak; net %264,87 ve brüt %294,30 oranında olmak üzere 6.181.406.477,30 TL nakit kar payı dağıtılmasına,

* Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294.200.523,64 TL ödenmesine,

* Kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

nakit kar payının 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

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