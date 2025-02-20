Sabancı Vakfı'ndan Geleceğini Kuran Genç Kadınlara destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımı için çalışmaya devam ediyor. 2022 yılında başlayan ve ilk fazı tamamlanan proje ile bugüne kadar 6 bin NEET genç kadına ulaşıldı, 800’den fazlası iş hayatına katıldı. Projenin etkisini ölçmek için gerçekleştirilen sosyal etki analizine (SROI) göre yılda 45 milyon TL sosyal değer yaratıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Ülkemizin toplumsal gelişimine katkıda bulunmak için 50 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle kadınlar ve kız çocuklarının her alanda eşit fırsatlara sahip olabilmeleri, vakfımızın çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Araştırmalarımızın ortaya çıkardığı gibi ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar meselesi, ülkemizde büyüyen problemlerden biri. Bu nedenle, 2022 yılında Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini hayata geçirerek, genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçladık. NEET genç kadınların sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunları görünür kılmak ve çözüm arayışlarını güçlendirmek bu projenin temelini oluşturdu. Projemiz, kadınların hem bireysel olarak güçlenmelerine hem de ekonomik hayata dahil olmalarına önemli katkılar sunuyor. 50 yılı aşkın bilgi birikimine sahip vakfımızda bu proje ile 3 yılın sonunda ulaştığımız 6 bin NEET genç kadından 800’den fazlası iş gücüne katıldı. Ne mutlu ki yılda 45 Milyon TL sosyal değer sağlayan bu proje, kadınların güçlenmesi adına doğru bir noktaya dokunduğumuzu bizlere gösteriyor. 3 yıldır olduğu gibi bundan sonraki süreçte de etki ortaklarımızla beraber genç kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve daha güçlü şekilde hayatın içinde yer almaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Faaliyetlerle ulaşılan sayılar ise şöyle:

* 3 yılda 6 bin genç kadına ulaşıldı, 800’den fazla kadın iş hayatına dahil oldu.

* Fırsatlar Haritası ile 1.300’e yakın kurum iş birliği sonucunda 2.000’den fazla eğitim, iş, staj fırsatı genç kadınlarla buluştu.

* 300 bin genç kadın Fırsatlar Haritası’na erişim sağladı.

* Yapılan farkındalık çalışmaları ile 3 milyon genç kadına ulaşıldı.

* Yazılım, sanayi, hizmet sektörü gibi pek çok alanda 10 bin saatlik 100’e yakın eğitim programı düzenlendi.

* İki dönem olarak yürütülen Mentorluk Programı ile 1.000 mentor ve 1.100 mentiye ulaşılırken, 4.000 mentorluk görüşmesi yapıldı.