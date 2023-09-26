Sabancı yurt dışı şirketinde sermaye artıracak

Sabancı Holding, yenilenebilir enerji alanında Türkiye dışında faaliyet gösteren birimi Sabancı İklim Teknolojileri'nde 75 milyon dolar karşılığı sermaye artırımı yapacak.

Sabancı Holding, yeni yatırımlar için Sabancı İklim Teknolojileri'nde 75 milyon dolarlık sermaye artırımı yapacak.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şirketin ABD'de 272 megavat (MW) gücünde güneş enerjisi santrali kurmak için yaptığı yatırımın planlandığı şekilde ilerlediği ve gelecek yılın ikinci çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.

Daha önce 166 milyon dolar sermaye aktarılan şirkete aktarılacak yeni sermayenin, yurt dışında büyüme planları doğrultusunda, yenilebilir enerji alanında yeni kapasite yatırımları başta olmak üzere projelerin finansmanı için kullanılacağı ifade edildi.