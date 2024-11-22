Sabancı'da organizasyonel değişim: Radarında yeni satın almalar var

Türkiye’de büyük gruplar arasında bir ilk olarak Sabancı’da malzeme teknolojileri grubu oluşturuldu. Grup Başkanı Burak Orhun, değişimi ve gelecek planlarını Capital'e anlattı...

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Ekim 2024 sayısından

Sabancı Holding, Nisan 2024’te önemli bir organizasyonel değişime gitti. Akçansa, Çimsa ve Kordsa malzeme teknolojileri grubu adı altında toplandı. Türkiye’de ilk defa bir holding, portföyüne malzeme teknolojileri grubunu eklemiş oldu.

Bu sürece liderlik eden isimse Burak Orhun. Sabancı Grubu’na 5 yıl önce Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak katılan Orhun, sadece malzeme değil malzemenin üretilme teknolojisini de kapsayan işleri nedeniyle gruba bu ismi verdiklerini söyledi.

Burak Orhun, odağında her zaman satın alma fırsatları olduğunu söylüyor. Net aktif değerde grubun yüzde 15’ini gerçekleştirdiklerini ve yüzde 20’ye gelmeyi hedeflediklerini aktarıyor. Kompozit, lastik güçlendirme ve çimento alanında sürekli ileri malzeme üretmeye çalıştıklarını belirten Orhun, “Satın almalar için sürekli takipteyiz. Olası fırsatlarda yatırım büyük olur. Grubu portföyümüzde daha ileri taşımak istiyorsak büyük montanlı yatırımlar yapmalıyız” diyor. Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ