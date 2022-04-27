Sabancı'dan, fikri mülkiyet üreten çalışanlarına ödül

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve fikri mülkiyet üreten 103 Sabancı Topluluğu çalışanının ödüllendirildiği törende TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Birlikte Geliştirme Yaklaşımıyla Sabancı Kuruluşları Fikri Mülkiyeti ile Etki Oluşturma" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Birlikte geliştirme kavramı ile Sabancı Üniversitesi'ndeki görevi sırasında karşılaştığını belirten Mandal, "Kuruma katıldığımda kurumun temel değerlerini öğrenirken yeni karşılaştığım bir kavram; iş birliğinden çok birlikte iş yapabilme, birlikte geliştirme, birlikte kavrama, birlikte başarma oldu. Bu kavram üzerinde çok çalıştık" diye konuştu.

"Türkiye, patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada"

TÜBİTAK Başkanı Mandal, fikri mülkiyet konusunda çalışmaların son yıllarda artış gösterdiğine işaret ederek, özellikle son 10 yıl göz önüne alındığında en fazla enerji alanında yükseliş yaşandığını kaydetti. Mandal, "Düşük karbon enerjili patentlerdeki artışı görebiliyoruz. Sera gazı yayılımının azaltılmasına yönelik olarak yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında yüzde 72'lik artış var" dedi.

Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 4'üncü sırada olduğunu vurgulayan Mandal, marka ve patent noktasında en hızlı yükselen ülkelerden olduklarını bildirdi. Başvuruların bilgi işlem teknolojileri alanında da yoğunlaştığını aktaran Mandal, Türkiye'nin kadın araştırmacılar sayısında da 4'üncü basamakta bulunduğunu, bu sıralamanın iyi olduğunu söyledi.

Hasan Mandal, 2018'den beri hem teknoloji geliştirme hem de ürün geliştirme platformlarını desteklediklerini ifade etti. Hem üniversiteler hem de sanayi kuruluşları ile ürün geliştirme ve tasarlama noktasında yaptıkları çalışmalara değinen Mandal, "Bugüne kadar oluşturduğumuz 8 araştırma platformu var. Bu platformlarda 100'den fazla projemizi birlikte geliştirdiğimiz bir ortam var." dedi.

Güler Sabancı: “Kadın buluşçu” sayısı artıyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yapılan araştırmaların Kovid-19 salgınıyla birlikte şirketlerin yenilik yapma yönündeki hevesinin arttığını gösterdiğini belirterek, 2021'de uluslararası patent, marka, tasarım başvuru sayılarının rekor seviyeye ulaştığını, Türkiye'nin toplam 1.829 uluslararası patent başvurusuyla 16. sırada yer aldığını bildirdi.

Sabancı, kamu, özel sektör ve akademinin iş birliğinin önemi ve başarılı örneklerine işaret ederek, Teknopark İstanbul'da sanayi, üniversite ve girişimcileri bir araya getiren, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin çok önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Dünya geneline "kadın buluşçu" sayısının artmasının herkese umut verdiğini ifade eden Sabancı, uluslararası patent başvurularında kadınların oranının hala yüzde 16,5 olduğunu, bunun artırılması için özel çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise teknoloji, inovasyon ve bilimin kalkınmada ne kadar önemli olduğunu bildiklerini aktararak, bu tören sayesinde topluluk çapında fikri mülkiyet üretmeye yönelik çalışan ve değer katan personele teşekkür edeceklerini söyledi.

103 çalışana ödül

Açılış konuşmalarının ardından fikri mülkiyet alanında çalışma yapan 103 personele "Scientists & Designers of Sabancı" organizasyonu kapsamında ödül verildi. TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Bir Üniversite Var Ederken" eseri dolayısıyla Güler Sabancı'ya teşekkür plaketi takdim etti.