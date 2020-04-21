Sağlık çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, koronavirüs sürecinde büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına ve çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sağlık çalışanlarına ve çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri, SEV İlköğretim Kurumları ve Redhouse Kidz’in bağlı olduğu SEV, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği koronavirüs pandemisinde kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, bir proje hayata geçirdi. Koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanları ile çocuklarına teşekkür etmek ve moral vermek amacıyla 10 bin kitap armağan etti.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLDİ

SEV’e bağlı Redhouse Kidz tarafından basılan, ödüllü yazarlar Aytül Akal ve Mavisel Yener’in rengârenk şiirlerinden oluşan Reçelli Şiirler kitabı Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlık kurumlarına ulaştırıldı. SEV’e bağlı 7 okulun bulunduğu İstanbul, İzmir ve Tarsus’un yanı sıra Ankara’dan Rize’ye, Yozgat’tan Balıkesir’e Türkiye’nin dört bir yanındaki hastane, sağlık ocağı, tıp fakültesi, ecza deposu gibi onlarca sağlık kurumuna kitaplar gönderildi.

23 Nisan’ın 100. yılı için basılan 10 bin kitap; hemşire, doktor, laborant, eczacı, banko görevlisi, hasta bakıcı gibi sağlık kurumlarında her alandaki çalışanlara armağan edildi. Covid-19 pandemisi döneminde büyük bir özveriyle şifa dağıtan sağlık çalışanları, hem 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusuna ortak oluyor hem de gün boyunca yollarını gözleyen çocuklarıyla akşamları evde reçel tadında sohbetler ediyor…

Çocuk edebiyatının iki usta ismi, bu renkli kitapta, rüyalardan ejderhalara, yaramaz bulutlardan obur kedilere birçok farklı konuya değinen 37 farklı şiir sunuyor. Çizimleri Anıl Tortop’a ait her sayfası farklı renkte olan Reçelli Şiirler, bir gökkuşağı gibi geniş bir renk yelpazesinden oluşuyor.