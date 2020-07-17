Sağlık sektöründe pandeminin getirdiği iki büyük değişim

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, yeni tip koronavirüs salgınının sağlık sektöründeki değişimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

17.07.2020 09:59:000
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Sağlık sektöründe pandeminin getirdiği iki büyük değişim

Sağlık sektöründe pandeminin getirdiği iki değişime dikkat çeken Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, "Birincisi, Türkiye sağlık alanında rüştünü ispatladı ve sağlık turizminin önemi arttı. İkincisi ise sağlığın, özellikle de kaliteli sağlık hizmetinin farkındalığı ve hastaların gözünde değeri arttı" diyor.

Hasta sayısı artacak

Ayçe Tarcan Aksakal'a konuşan Genç, hasta sayısının artacağına işaret ediyor.

Genç, "Virüsün nelere yol açabileeğini hepimiz gördük. Bu durum insanların kafasında yeni bir sağlık algısının oluşmasını sağladı ve yeni normalde bu devam edecek. İnsanların bütçelerinde sağlık harcamalarının payı artacak. Bu da özellikle daha kaliteli hizmet sunan hastanelerin hasta sayısını arttıracak" diyor.

Yazının devamı Capital Temmuz sayısında...





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