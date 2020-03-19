Sağlık sektöründen tam destek

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmine ara verileceği yönündeki kararını yorumladı: “Karar son derece yerinde ve doğru. Hastalarımızın yüzde 80-90’ı yurt dışından ancak ülkemizin geleceği için biz de bu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Tedbirlerimizi şimdiden aldık.”

Dünyanın ve Türkiye’nin dengesini alt üst eden Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında sağlık turizmine ara verileceğini açıkladı. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre tüm hastalıklarda olduğu gibi saç ekimi yaptırmak dâhil Türkiye’ye yurt dışından hiçbir hasta getirilmeyecek.

“Yerinde bir karar, sonuna kadar destekliyoruz”

Sağlık Bakanlığı’nın kararını değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızın Covid-19 ile yaptığı açıklamalar son derece yerinde, olması gereken bir tedbir kararıdır. Toplum sağlığını ön plana alan bir karar. Türkiye’de şu anda bir Pandeminin kontrol altına alınması çabası var. Hastalarımızın yüzde 80-90’ı yurt dışından ancak kararı saygıyla karşılıyoruz ve ciddiyetle uygulayacağımızı bildiriyoruz. 1 milyar dolarlık saç ekimi sektörü 2020’de 500 milyon dolara inecek ancak hiçbir veri, halk sağlığından önemli olamaz. Her şey normale döndükten sonra bu rakamların üstüne çıkacağımızdan şüphem yok.”