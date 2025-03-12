‘Sağlık sigortası masraf değil, yatırım’

Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş Genel Müdürü Hasan Ekmen, sağlık sigortasının pahalı olarak görüldüğünü, ancak sağlık sigortasız tedavinin çok daha pahalı olduğunu belirtti.

Özlem Aydın Ayvacı - Capital

Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanma oranı hızla artarken, sağlık harcamaları da aynı şekilde yükseliyor. Özellikle sağlık enflasyonunun yüzde 150’lere kadar çıkması, sağlık sigortasını bir zorunluluk haline getirdi. Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş Genel Müdürü Hasan Ekmen, birçok kişinin sağlık sigortasını pahalı olarak gördüğünü, ancak gerçekte sağlık sigortası olmadan sağlık hizmetlerine erişimin çok daha pahalı olduğunu belirtti.

Sağlık sigortalarının, hem bireylerin hem de ailelerin bütçesini korumak için kritik bir araç olduğunu ifade eden Ekmen, sigortasız bireylerin karşılaşabilecekleri yüksek sağlık giderleri düşünüldüğünde, sigorta poliçelerinin bir lüks değil, geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Ekmen, “Tamamlayıcı sağlık sigortası, grup sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortaları gibi seçeneklerle herkes bütçesine uygun bir sigorta poliçesi bulabilir. Sigorta yaptırmak, yalnızca bugünü değil, gelecekte karşılaşılabilecek sağlık masraflarını da güvence altına almanın en etkili yoludur” dedi.

2023 yılı verilerine göre, toplam hekime müracaat sayısının 973.5 milyon, kişi başı hekime başvuru sayısının 11.4, hastanelere yapılan başvuruların 537.5 milyon, aile hekimliği hizmetlerine başuru sayısının ise 416.8 milyon olarak gerçekleştiğini kaydeden Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu veriler, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma oranlarının her yıl arttığını gösteriyor. Özellikle, hastane başvurularındaki yükseliş, sağlık sigortasına duyulan ihtiyacın arttığını açıkça ortaya koyuyor. Toplumun büyük bir kısmı devlet hastanelerine yönelirken, özel sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireylerin sayısı da giderek artıyor. Bu durumda sağlık sigortaları, bireylerin özel hastanelerde uygun fiyatlarla sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlayarak önemli bir rol üstleniyor.”

Sağlık harcamalarının her geçen yıl yükseldiğine ve vatandaşların cebinden çıkan sağlık giderlerinin sürekli artış gösterdiğine işaret eden Ekmen, bu konudaki 2023 yılı verilerine dikkat çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı: “2023 yılında kişi başı sağlık harcaması 14.582 TL’ye ulaştı. Kişi başı cepten yapılan sağlık harcaması 2.589 TL olarak hesaplandı. Kamu sağlık harcaması kişi başı 11.302 TL oldu. Özel sağlık harcamaları kişi başı 3.280 TL olarak kaydedildi. 2023 yılında toplam sağlık harcaması 544 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu harcamanın yüzde 78’i devlet tarafından karşılanırken, yüzde 22’si (126 milyar TL) vatandaşlar tarafından kendi bütçesinden ödedi. Özel sağlık sigortaları, 2023 yılında toplam sağlık harcamalarının 22 milyar TL’sini karşılayarak bireylere önemli bir finansal koruma sağladı. 2024 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) poliçe sayısı 5.288.000’e ulaştı.”

Sağlık enflasyonunun 2023 yılında yüzde 180, 2024 yılında ise yüzde 100 seviyesine ulaştığını hatırlatan Ekmen, “Bu artışlar, sağlık hizmetlerinin her yıl daha maliyetli hale geldiğini gösteriyor. Kamu sağlık harcamaları büyük bir paya sahip olsa da, vatandaşların bireysel harcamaları da önemli bir yük oluşturuyor. Bu noktada özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası, bireylerin cepten yaptığı sağlık harcamalarını minimize ederek finansal sürdürülebilirliği destekliyor” diye konuştu.

Sağlık sigortalarının bireylere ve ekonomiye sağladığı avantajlara da değinen Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beklenmedik sağlık sorunları, bireylerin bütçelerini ciddi şekilde sarsabilir. Özel hastanede ameliyat ücreti 100.000 TL’den başlamakta. Günlük yoğun bakım maliyeti 80.000 TL’yi aşabiliyor. Basit bir MR veya tomografi çekimi 15-30.000 TL. Doğum masrafları 100.000 TL. Sigorta sahipleri, bu tür masrafların büyük bir kısmını poliçeleri kapsamında karşılatarak mali yükten kurtulabilirler. Özel sağlık sigortalarının yaygınlaşması, sosyal güvenlik sistemine olan yükü azaltırken, GSYİH’nin büyümesine de katkı sağlar. 2023 yılında özel sağlık sigortaları 22 milyar TL’lik sağlık harcamasını karşılamış ve bu oran her geçen yıl artmaktadır. Özel sağlık sigortalarının yaygınlaşması, bireylerin cepten yaptığı sağlık harcamalarının azalmasını sağladığı gibi, devletin sağlık hizmetlerine yaptığı harcamaları da dengeleyerek SGK üzerindeki yükü hafifletir. Sigortalı bireylerin artması, özel sağlık sektörünün gelişmesine ve kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunar. Tamamlayıcı sağlık sigortası, bireylerin SGK anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden muayene olmalarını sağlar. Bu sayede sigortalılar, devlet hastanelerinde uzun kuyruklarda beklemeden hızlı sağlık hizmetine erişebilirler. Sigortasız özel hastane muayene ücreti 1.500 TL. - 10.000 TL. TSS ile muayene ücreti ise en fazla 150 TL. Bu durum, özellikle iş hayatında yoğun olan bireyler için büyük bir avantajdır.”