Sağlık turizmine "Komplikasyon Sigortası" güvencesi geldi

Yabancı uyruklu hastaların Türkiye’de geçirdiği estetik ve medikal operasyonlar sonrasında yaşanabilecek komplikasyonlara karşı güvence sağlayan "Komplikasyon Sigortası", sağlık turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Selcen Gür komplikasyon sigortasını şöyle tarif ediyor: “Bu sigorta, Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen ve operasyon geçiren yabancı hastaların, işlem sonrasında karşılaşabileceği komplikasyonlar nedeniyle gerekebilecek revizyon ameliyatları ya da yeniden cerrahi müdahaleleri teminat altına alıyor.”

Türkiye’deki akredite tüm hastane ve kliniklerde geçerli olan bu sigortanın, hasta memnuniyetini artırırken sağlık kuruluşlarına da önemli avantajlar sağladığını ifade eden Gür, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara önemli bir destek sunulduğunu, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderlerinin %70’inin karşılandığının da altını çiziyor.

Kimler Faydalanabilir?

-Yalnızca yabancı uyruklu bireyler (Pasaport ile)

-18 – 65 yaş arası kişiler

-6 ay süreli poliçeler

-Türkiye’de poliçe başlangıcından sonra yapılan ameliyatlar için geçerlidir

-Operasyon ve komplikasyon tedavisinin Türkiye sınırlarında yapılması şarttır. İstenirse ek teminat satın alınarak ikincil tedavi hastanın kendi ülkesinde yapılabilir.

Teminat Dahiline Girenler:

Burun estetiği: Sadle nose, sütur ayrılması, septal deviyasyonlar

Kalça ve meme cerrahisi: Protez kaynaklı komplikasyonlar, derin enfeksiyonlar, emboli

Obezite cerrahisi: Mide torsiyonu, anastomoz kaçakları, stapler hattı darlıkları

Liposuction: Derin doku enfeksiyonları ve emboliler

Saç ekimi: Deri nekrozu, enfeksiyon, %10’dan fazla kayıplarda yeniden ekim

Göz cerrahileri: Retina dekolmanı, katarakt sonrası sorunlar, glokom ve endolftalmi

Teminat Dışı Durumlar: