Sağlık turizmine "Komplikasyon Sigortası" güvencesi geldi

Türkiye, sağlık turizminde sunduğu kaliteli hizmetlerin yanı sıra hasta güvenliğini öncelik haline getiren yeni bir adımla dikkat çekiyor: Komplikasyon Sigortası!

22.07.2025 09:04:310
Paylaş Tweet Paylaş
Sağlık turizmine "Komplikasyon Sigortası" güvencesi geldi

Yabancı uyruklu hastaların Türkiye’de geçirdiği estetik ve medikal operasyonlar sonrasında yaşanabilecek komplikasyonlara karşı güvence sağlayan "Komplikasyon Sigortası", sağlık turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Selcen Gür komplikasyon sigortasını şöyle tarif ediyor: “Bu sigorta, Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen ve operasyon geçiren yabancı hastaların, işlem sonrasında karşılaşabileceği komplikasyonlar nedeniyle gerekebilecek revizyon ameliyatları ya da yeniden cerrahi müdahaleleri teminat altına alıyor.”

Türkiye’deki akredite tüm hastane ve kliniklerde geçerli olan bu sigortanın, hasta memnuniyetini artırırken sağlık kuruluşlarına da önemli avantajlar sağladığını ifade eden Gür, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara önemli bir destek sunulduğunu, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderlerinin %70’inin karşılandığının da altını çiziyor.

Kimler Faydalanabilir?

-Yalnızca yabancı uyruklu bireyler (Pasaport ile)

-18 – 65 yaş arası kişiler

-6 ay süreli poliçeler

-Türkiye’de poliçe başlangıcından sonra yapılan ameliyatlar için geçerlidir

-Operasyon ve komplikasyon tedavisinin Türkiye sınırlarında yapılması şarttır. İstenirse ek teminat satın alınarak ikincil tedavi hastanın kendi ülkesinde yapılabilir.

Teminat Dahiline Girenler:

  • Burun estetiği: Sadle nose, sütur ayrılması, septal deviyasyonlar
  • Kalça ve meme cerrahisi: Protez kaynaklı komplikasyonlar, derin enfeksiyonlar, emboli
  • Obezite cerrahisi: Mide torsiyonu, anastomoz kaçakları, stapler hattı darlıkları
  • Liposuction: Derin doku enfeksiyonları ve emboliler
  • Saç ekimi: Deri nekrozu, enfeksiyon, %10’dan fazla kayıplarda yeniden ekim
  • Göz cerrahileri: Retina dekolmanı, katarakt sonrası sorunlar, glokom ve endolftalmi

Teminat Dışı Durumlar:

  • Kişisel beğeniye bağlı revizyon işlemleri
  • Önceden varlığı belgelenmemiş medikal durumlar
  • Hatalı hasta davranışları veya diyet programına uyulmaması nedeniyle gelişen komplikasyonlar
  • VKI’si 30’un altında olan hastalarda yapılan obezite cerrahisi sonrası sorunlar

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Firmaların net döviz açığı 176,2 milyar doları aştı

Firmaların net döviz açığı 176,2 milyar doları aştı

Düşen uçakla ilgili tartışmaları daha da alevlendirecek ses kaydı iddiası

Düşen uçakla ilgili tartışmaları daha da alevlendirecek ses kaydı iddiası

Türk şirketi, İsrail'deki enerji yatırımlarını sonlandırdı

Türk şirketi, İsrail'deki enerji yatırımlarını sonlandırdı

Bu adada dünyaca ünlü müzeler yürüme mesafesinde

Bu adada dünyaca ünlü müzeler yürüme mesafesinde

Elon Musk ve Tim Cook'u solladı: ABD'de popülaritesi artan adam

Elon Musk ve Tim Cook'u solladı: ABD'de popülaritesi artan adam

E-ticaret sektörü hareketlendi

E-ticaret sektörü hareketlendi

Yorum Yaz