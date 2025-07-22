Sağlık turizmine "Komplikasyon Sigortası" güvencesi geldi

Türkiye, sağlık turizminde sunduğu kaliteli hizmetlerin yanı sıra hasta güvenliğini öncelik haline getiren yeni bir adımla dikkat çekiyor: Komplikasyon Sigortası!
Yabancı uyruklu hastaların Türkiye’de geçirdiği estetik ve medikal operasyonlar sonrasında yaşanabilecek komplikasyonlara karşı güvence sağlayan "Komplikasyon Sigortası", sağlık turizminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Selcen Gür komplikasyon sigortasını şöyle tarif ediyor: “Bu sigorta, Türkiye’ye sağlık turizmi amacıyla gelen ve operasyon geçiren yabancı hastaların, işlem sonrasında karşılaşabileceği komplikasyonlar nedeniyle gerekebilecek revizyon ameliyatları ya da yeniden cerrahi müdahaleleri teminat altına alıyor.”
Türkiye’deki akredite tüm hastane ve kliniklerde geçerli olan bu sigortanın, hasta memnuniyetini artırırken sağlık kuruluşlarına da önemli avantajlar sağladığını ifade eden Gür, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara önemli bir destek sunulduğunu, komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderlerinin %70’inin karşılandığının da altını çiziyor.
Kimler Faydalanabilir?
-Yalnızca yabancı uyruklu bireyler (Pasaport ile)
-18 – 65 yaş arası kişiler
-6 ay süreli poliçeler
-Türkiye’de poliçe başlangıcından sonra yapılan ameliyatlar için geçerlidir
-Operasyon ve komplikasyon tedavisinin Türkiye sınırlarında yapılması şarttır. İstenirse ek teminat satın alınarak ikincil tedavi hastanın kendi ülkesinde yapılabilir.
Teminat Dahiline Girenler:
Teminat Dışı Durumlar: