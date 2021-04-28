Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi online gerçekleşti

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği “Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi” online olarak gerçekleşti

28.04.2021 10:28:000
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Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi online gerçekleşti

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği ‘Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi’ online olarak gerçekleşti. Etkinlikte sağlık sektörünün ana kategorilerinde dijitalleşmenin ve teknoloji kullanımının etkileri tartışıldı. 

Geleceğe dair bir vizyon ortaya koymak hedefiyle yola çıkılan etkinlik sektörden önemli konuşmacıları misafir etti. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin de konuşmasıyla katılacağı etkinlik, Philips Türkiye ana sponsorluğunda, Abdi İbrahim İlaç destek sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, Türkerler Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Papila, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ve Bulut Klinik Kurucusu Ali Hulusi Ölmez konuşmacı olarak kendi alanlarını değerlendirdi.





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