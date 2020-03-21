Sağlıkta girişimcilik masaya yatırılacak

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen fuar, 35 binin üzerinde yerli ve yabancı medikal ve sağlık sektörü profesyonelini ağırlarken, 50’den fazla ülkeden binin üzerinde firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. En yeni medikal ürünlerin ve sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlerin ziyaretçiler ile buluşacağı fuarda çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Özel bir bölüm olan İnovasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek sohbetlerde sağlık alanında hızla gelişen teknolojik konular, ulusal ve uluslararası uzman konuşmacılar tarafından işlenecek. Nöroprotezler ve sinir mühendisliği, sağlıklı yaşam ve kronik hastalık takip teknolojileri, giyilebilir sağlık takip cihazları, sağlıkta yapay zekâ uygulamaları gibi en güncel konular alanında uzman akademisyen, danışman ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak.

Girişimciler yeni gelmekte olan kanuni düzenlemeler (MDR) ve yeni ihracat kanalları açma konularındaki bilgi ve tecrübe paylaşımlarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) uzmanlarının katılımı ile gerçekleşecek panellerde dinleme fırsatı bulacaklar. Hem işbirliği odaklı destek mekanizmaları, hem de bu alandaki örnek projeler ele alınacak. Daha etkin işbirliği ile daha etkin projelerin nasıl yapılabileceği ve yönetilebileceği detaylı olarak mercek altına alınacak. Fuarda, sağlıklı yaşam ve mobil teknolojilerinde 5G’nin kullanımı, evde sağlık alanında dijital çözümler, rehabilitasyon teknolojisinde robotlar gibi heyecan verici projeler özel demo alanlarında sektöre sunulacak.