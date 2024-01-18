Samsung liderlikte bir koltuğunu daha devretti

Yarı iletken pazarındaki düşüş devam ederken, ilk 10 üretici listesinde de önemli bir değişim yaşandı. Bir süre önce liderliği Intel'den alan Samsung, koltuğunu yine Intel'e kaptırdı.

18.01.2024 15:26:390
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Samsung liderlikte bir koltuğunu daha devretti

Yarı iletken pazarındaki genel düşüş devam ederken, ilk 10 üretici listesinde de önemli bir değişim yaşandı. Bir süre önce liderliği Intel'den alan Samsung, koltuğunu yine Intel'e kaptırdı. Samsung, dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi unvanını da 12 yılın ardından Apple'a devretmişti.

Dünya genelinde yarı iletken pazarında gelirler 2022’ye kıyasla %11,1 düşüşle toplam 533 milyar dolara geriledi. Analiz firması Gartner, Intel’in pazardaki birincilik konumunu Koreli şirket Samsung’dan geri aldığını söylüyor.

Önceki yıllara göre 2023’teki en büyük farklardan biri, üretken yapay zekanın popülaritesindeki büyük artıştı. Bu artış, üretken yapay zeka uygulamalarını işleyen sunucular için yapay zeka çipleri satan NVIDIA’nın yarı iletken işine büyük bir katkıda bulundu. Üretken yapay zekanın hızlı yükselişi, NVIDIA’nın gelirinin 2022’de 15,33 milyar dolardan 2023’te 23,98 milyar dolara çıkmasını sağladı. Bu sayede yarı iletken pazarında 12. sıradan beşinci sıraya taşındı.

Bir diğer önemli şirket ise gelir sıralamasında üç sıra yükselerek sekizinci sıraya yükselen STMicroelectronics oldu. 2023 yılında otomotiv segmentindeki güçlü konumu sayesinde geliri %7,7 arttı.

Intel pazarın zirvesine çıkmayı başarırken, geliri 2022’de 58,43 milyar dolardan 2023’te 48,66 milyar dolara düştü. Tekrar en üst sıraya gelmesini sağlayan durum ise Samsung’un gelirlerinde yaşanan %37,5’lik büyük bir düşüş sebebiyle gerçekleşti.

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