Samsung Türkiye, yapay zeka yatırımlarını açıkladı

Tuba İlze tilze@capital.com.tr

Samsung Türkiye CEO’su Jeff Jo ve Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, şirketin yapay zekâ, elektrikli araç bileşenleri ve biyoteknoloji alanlarındaki yatırımlarını paylaştı. Yapay zekâ destekli telefon satışlarının Türkiye’de yüzde 20 arttığını belirten Jo ve Azdemir, 5G uyumlu cihazların şirketin portföyünde yüzde 90’a ulaştığını açıkladı. Samsung’un mobil teknolojilerden biyoteknolojiye kadar geniş bir alanda yatırımlarını sürdürerek inovasyonla büyümeyi hedeflediğini vurguladılar.

“İnovasyonun sınırlarını her geçen gün zorluyoruz”

Türkiye'de akıllı telefon pazarı 2024’te ciro bazında yüzde 14 büyüme kaydederken özellikle premium segmentteki artış dikkat çekiyor. Son üç yılda yıllık ortalama 11 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiği belirtiliyor. Dün İstanbul Four Seasons Otel'de düzenlenen basın toplantısında Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisini tanıtırken yapay zekâ alanındaki çalışmalarını ve gelecek vizyonunu da paylaştı. Samsung Türkiye CEO’su Jeff Jo ve Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, markanın inovasyon odaklı büyüme stratejisini ve sektördeki konumuna ilişkin bilgiler de verdi.

Samsung Türkiye CEO’su Jeff Jo, şirketin teknoloji alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek, “İnovasyonun sınırlarını her geçen gün zorlamaya çalışıyoruz. Son 10 yıldır Galaxy AI üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. 25 yıllık Samsung kariyerimde ben de bu yolculuğa tanıklık ediyorum” ifadelerini kullandı. Jo, Samsung’un sadece mobil pazarda değil, elektrikli araçlar, biyoteknoloji ve çip üretimi gibi farklı alanlarda da büyük yatırımlar yaptığını söyledi. "Yapay zekâ, iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirmeye devam edecek. Samsung olarak biz de sürdürülebilirliği destekleyen inovasyonlar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

“Türkiye pazarında liderliğimizi sürdürüyoruz”

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, şirketin Türkiye'de adet bazında akıllı telefon pazarının lideri olduğunu belirtti. Tablet pazarında yüzde 50 pazar payına sahip olduklarını vurgulayan Azdemir, özellikle öğrenciler için sundukları kampanyalarla bu segmentte büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Samsung'un Türkiye’deki yatırımlarının müşteri hizmetleri ve satış sonrası destek alanlarında da sürdüğünü belirten Azdemir, “Yıllık 1,3 milyon onarım ve montaj hizmeti sunarken, 2,6 milyon çağrıya yanıt veriyoruz. Samsung ekosisteminde üç bin 700’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Galaxy AI teknolojisinin Türk kullanıcılar tarafından hızla benimsendiğini belirten Azdemir, “Galaxy AI için Türkçe dil paketi kısa sürede en çok indirilen dil paketi haline geldi. Son rakamlara göre, Ekim ayından bu yana 1 milyondan fazla kişi bu paketi indirdi” dedi.

Ayrıca, Galaxy S24 serisinin satışlarının Türkçe AI desteğinin ardından yüzde 20 arttığını paylaşan Azdemir, “Ekim ayından bu yana S24 serisinin satışları yüzde 20 artarken, Türkiye'de şu an 2,5 milyon yapay zekâ destekli Samsung telefon kullanıcısı bulunuyor. Bu ilgi bizi gelecekteki yenilikler için de cesaretlendiriyor. Türkiye Samsung operasyonları içinde öncelikli gruba alındı, yani yeni ürün ve hizmetleri dünyada ilk deneyimleyen ülkelerden biri olacağız” ifadelerini kullandı. 2025 yılı beklentileri hakkında da konuşan Azdemir, Türkiye’de 5G’ye geçiş sürecine hazır olduklarını ve mevcut ürün portföyünün yüzde 90’ının 5G uyumlu olduğunu ifade etti. “Yapay zekâyı sadece telefonlara değil, giyilebilir cihazlardan diğer Galaxy ürünlerine kadar genişletiyoruz” diyen Azdemir, Samsung’un inovasyon ve büyüme hedeflerini sürdüreceğini belirtti.

Yapay zekâ, elektrikli araçlar ve biyoteknolojiye büyük yatırımlar

Azdemir, Samsung’un global teknoloji pazarındaki liderliğini sadece mobil cihazlarla değil, elektrikli araçlar, biyoteknoloji, çip üretimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda gerçekleştirdiği yatırımlarla da güçlendirdiğini vurguladı. “Bugün üretilen neredeyse tüm elektrikli araçların en kritik bileşenlerini Samsung sağlıyor” diyen Azdemir Samsung’un elektrikli araç sektöründe doğrudan bir üretici olmasa da tedarik ettiği batarya ve yarı iletken teknolojileriyle sektöre yön veren şirketlerden biri olduğunu belirtti. "Biyoteknoloji alanında ise Samsung’un 50 milyar dolarlık bir iş kolu var. Gelecekte sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji yatırımlarımızı daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

Küresel çapta yaşanan çip krizi sürecinde güçlü yatırımlar sayesinde üretim kapasitesini korumayı başardığını vurgulayarak Samsung’un küresel çip pazarındaki payını artırmaya devam ettiğini belirten Azdemir, "2024 yılında global çip üretimi cirosunun yüzde 8’i Samsung’a ait. Ciro bazında çip üretiminde dünya çapında üçüncü sıradayız" ifadelerini kullandı.

Samsung’un sürdürülebilirlik konusunda da önemli adımlar attığını vurgulayan Azdemir, Samsung’un çevresel sorumluluk kapsamında ürettiği her cihazda geri dönüştürülmüş malzemeler kullandığını belirtti. “Ürettiğimiz her cihazda geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyoruz. Cep telefonlarımızın plastik malzemeleri okyanuslardan toplanan balıkçı ağlarından geliyor, çip üretiminde geri dönüştürülmüş kobalt kullanıyoruz” dedi.

“Yapay zekâ deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor”

Galaxy S25 serisinin detaylarını da paylaşan Azdemir, Samsung’un yapay zekâ destekli yeni nesil kullanıcı deneyimine odaklandığını belirtti. “Galaxy AI, telefonlarımızla olan etkileşimimizi kökten değiştiriyor. Artık sadece dokunarak değil, konuşarak, yazarak ve çizerek de telefonlarımızı kullanabileceğiz” diyen Azdemir, Now Brief ve Now Bar gibi özelliklerin kullanıcı deneyimini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi. Güvenlik tarafında da Samsung’un iddialı olduğunu belirten Azdemir, "Mobil cihazlarda en büyük güvenlik endişelerinden biri kişisel verilerin korunmasıdır. Samsung'un Knox güvenlik platformu, dünya çapında en büyük devlet kurumları tarafından tercih ediliyor ve kullanıcılarımızın verilerini en üst düzeyde koruyor" ifadelerini kullandı.