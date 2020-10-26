Samsung'un patronu hayatını kaybetti

Güney Kore'nin en büyük şirketler topluluğu Samsung Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında hayatını kaybetti.

Samsung Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee, babasının kurduğu küçük şirketi ekonomik bir deve dönüştürüp, sigorta ve gemicilik gibi alanlarda da iş yapmaya başlamıştı.

Lee'nin yönetiminde Samsung Elektronik, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Lee, Forbes dergisine göre 21 milyar dolarlık servetiyle Güney Kore'nin en zenginiydi.

Samsung'dan yapılan açıklamada, Lee'nin yanıbaşında ailesiyle hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, tam ölüm nedeni açıklanmadı.



Lee 2014'te geçirdiği kalp krizinden sonra yatalak hale gelmişti.