Sanal mağazayı yeniden açtı

Lüks perakende markası Vakko, 31 Mart'ta ara verdiğini açıkladığı online satışlara bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

14.04.2020 10:38:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sanal mağazayı yeniden açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart’tan itibaren e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarına geçici bir süre ara veren şirket müşterilerinin siparişlerini geciktirmemek ve mağdur etmemek adına, bugün e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarının çalışanların gönüllülük esasına uyularak başlatılmasına ve online mağazalarımız ile Vakko app'ten satın alınan ürünlerin müşterilerimize sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına karar verdi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada depo ve lojistik operasyonlarında çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için gerekli her türlü önlemin en üst düzeyde alındığını açıkladı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bosch'tan 500 milyon liralık ilave yatırım

Bosch'tan 500 milyon liralık ilave yatırım

Doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasında

Doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasında

Hindistan ulusal karantina uygulamasını uzattı

Hindistan ulusal karantina uygulamasını uzattı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.