"Sanayi için alarm zilleri çok güçlü biçimde çalıyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI Temmuz ayı verileri sonrasında uyarılarda bulundu.

Bahçıvan, sanayi için alarm zillerinin çok güçlü bir biçimde çaldığını, son PMI verilerinin de bunu gösterdiğini belirtti.

Bahçıvan, "İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu. Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"Bedel ödeme sınırlarını aştık"

Sektörel PMI verilerinde de Haziran'ın ardından Temmuz'da da; takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını, özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu belirten Bahçıvan "Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim. Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz" dedi.

"Durum çok ciddi"

Sanayide durumun çok ciddi olduğunu belirten Bahçıvan, hiç kimsenin bu duruma kayıtsız kalamayacağını, sanayicilerin sesine kulak verilip, çözümler için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçıvan yeni bir çözüm modeli üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Bahçıvan, şunları söyledi:

"Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunlarınçözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli. Biz İSO olarak sanayimizin ve üretim hayatımızın sorunlarına kalıcı, sürdürülebilir çözüm bulmak amacıyla yeni nesil anlayış ve bakış eşliğinde bir model ortaya çıkarmak amacıyla yoğun çalışmanın içindeyiz. Başta siyasi otorite olmak üzere tüm çözüm ortaklarımızla istişare ve diyalog halinde çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu modeli en kısa sürede oluşturarak kamuoyuna açıklayacağız."