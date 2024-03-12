Sanayi üretim endeksi 'durağan' seyirde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi ocakta aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 1,1 arttı.

12.03.2024 11:03:070
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Sanayi üretim endeksi 'durağan' seyirde

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseliş kaydetti. Aylık bazda ise değişmedi, durağan seyir devam etti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,51 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla değişmedi. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azalırken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

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