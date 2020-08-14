  • BIST 100
    1083,83
    %-1,49
    En Düşük
    1077,32
    En Yüksek
    1096,18
  • DOLAR
    7,37
    %0,44
    Alış
    7,3662
    Satış
    7,3762
    En Yüksek
    7,3871
  • EURO
    8,73
    %0,63
    Alış
    8,7185
    Satış
    8,7429
    En Yüksek
    8,7544
  • ALTIN
    460,84
    %-0,03
    Alış
    460,5240
    Satış
    461,1491
    En Yüksek
    464,0684

Sanayi üretim endeksi haziranda yüzde 17,6 arttı

Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

14.08.2020 11:53:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretim endeksi haziranda yüzde 17,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde 20,2 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 düştü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziranda arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri, yüzde 10 azalış ile yüzde 12,4 artış aralığında yer almıştı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İzin çıktı: Aras Kargo, Avusturyalılara satılıyor

İzin çıktı: Aras Kargo, Avusturyalılara satılıyor

Merkez'in yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez'in yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyon beklentisinde artış

Enflasyon beklentisinde artış

Yorum Yaz