Sanayi üretim endeksi nisan ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı.

10.06.2024 11:13:300
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretim endeksi nisan ayında geriledi

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,45 azalış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azalış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

10 yılda dünya liderliğini alırız

10 yılda dünya liderliğini alırız

Görünmeyen maliyet etkisi

Görünmeyen maliyet etkisi

Dev projeler nasıl başardı?

Dev projeler nasıl başardı?

Ciromuzu 2 katına çıkaracağız

Ciromuzu 2 katına çıkaracağız

En büyük tehdit

En büyük tehdit

“5 yıl içinde kârlılıkta devlerle yarışacağız”

“5 yıl içinde kârlılıkta devlerle yarışacağız”

Yorum Yaz