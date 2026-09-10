Sanayi üretim endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 0,3 geriledi

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,3 azalış gösterdi.

10.09.2026 11:09:380
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretim endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 0,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 0,26 azalış hesaplandı.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 düştü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 için geri sayım başladı

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026 için geri sayım başladı

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

ABD'de üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı

ABD'de üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı

Yorum Yaz