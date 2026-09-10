Stratejik hatlarla her yol Türkiye'ye çıkacak

Türkiye, gelecek üç yılda atacağı adımlarla Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticaret akışlarında "küresel lojistik merkez" hedefini büyütmeyi, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ile stratejik hatları demir ağlarla Avrupa'ya bağlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den yaptığı derlemeye göre, ihracatçıların küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesinden finansman maliyetlerinin azaltılmasına kadar birçok uygulama devreye alınacak.

Özellikle Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabet gücünün ve lojistik merkez olma potansiyelinin güçlendirilmesi hedefiyle ticaret ve lojistik altyapısının etkinliği artırılacak. Böylece taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinin hızlandırılması ve maliyetlerin azaltılması sağlanacak, ülkenin bölgesel ticaret ve lojistik bağlantılarındaki konumu güçlendirilecek.

- Uluslararası ulaştırma koridorlarının kapasitesi artırılacak

Türkiye'nin stratejik konumu ve gelişmiş ulaştırma altyapısından azami ölçüde yararlanılarak Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticaret akışlarında küresel bir lojistik merkez haline gelmesi sağlanacak. Ayrıca ülkenin transit taşımacılıktaki payı ve lojistik hizmetlerden elde edilen katma değer artırılacak. Özellikle son dönemde bölgede yaşanan savaş ve gerilimler ile ulaşım hatlarında yaşanan krizler, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini ortaya koymuştu.

Yapılacak çalışmalar ve devreye alınacak stratejik hatlarla bölgedeki bütün yollar Türkiye'ye çıkacak.

Bu kapsamda, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu başta olmak üzere uluslararası ulaştırma koridorlarının kapasitesi, sürekliliği ve rekabet gücü artırılacak, doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinin Türkiye'de bütünleşmesi sağlanarak alternatif ve dirençli ticaret güzergahları geliştirilecek.

Türkiye'yi Azerbaycan, Orta Asya ve Çin'e bağlayan stratejik ulaşım ve ticaret bağlantısını sağlayan Orta Koridor kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek. Böylelikle Hazar havzasından Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanan demir yolu güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Hicaz Demir Yolu'nun iyileştirilmesiyle uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı ve bölgesel ticaret bağlantıları güçlendirilecek.

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi ile de Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez bölgesinin Avrupa bağlantısı güçlendirilecek.

- Türkiye'nin uluslararası ticaretteki merkezi rolü artırılacak

Asya'dan ve Basra Körfezi'nden gelen yüklerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu bağlantısıyla ulaştırılması sağlanacak.

Kalkınma Yolu kapsamında Basra Körfezi'nden gelerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan demir ve kara yolu bağlantıları geliştirilerek, "liman-demir yolu-kara yolu" entegrasyonu güçlendirilecek, Türkiye'nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezi rolü artırılacak.

Uluslararası koridorların liman, lojistik merkez, organize sanayi bölgesi, üretim merkezi, havalimanı ve sınır kapılarıyla bağlantısı güçlendirilecek. Böylelikle demir yolunun yük taşımacılığındaki payının ve intermodal taşımacılık kapasitesinin artırılması, yeni yatırım, üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacak.

Ayrıca "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları"nın (YLDA) tedarik zincirindeki konumu güçlendirilecek. YLDA desteği kapsamında daha fazla firmanın dağıtım ağlarına dahil olması sağlanacak, uçtan uca teslimatların daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle gerçekleştirilmesiyle önemli pazarlarda ihracatın sürdürülebilirliğini destekleyecek altyapı oluşturulacak.

- Kritik alanlarda stratejik tedarik mekanizmaları geliştirilecek

Ayrıca ekonominin 3 yıllık yol haritasında kritik girdi, ürün ve teknolojilerde dışa bağımlılığın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması önceliklendiriliyor.

Bu doğrultuda jeopolitik gelişmeler ve ticareti kısıtlayıcı uygulamalardan kaynaklanabilecek risklerin erken tespit edilmesi ve yönetilmesi amacıyla izleme ve erken müdahale kapasitesi geliştirilecek.

Yüksek risk taşıyan ülke, sektör ve ürünler için erken müdahale ve alternatif tedarik mekanizmaları geliştirilecek. Öte yandan kritik alanlarda stratejik tedarik mekanizmaları oluşturulacak.