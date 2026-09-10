Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalardaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Avrupa piyasalarında da Orta Doğu'daki son gelişmeler takip edilirken bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarında, ECB'nin 3 temel faiz oranında 25'er baz puan artış yapmasına kesin gözüyle bakılırken bankanın yıl sonuna kadar ilave bir artış yapabileceği de fiyatlanıyor.

Bu arada Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bode Müzesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde bir konuşma yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ülkelerinin kendi içlerindeki bölünmüşlüğünü ve dışa bağımlılığını eleştirerek, "Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz. 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız." dedi.

Diğer taraftan, Orta Doğu'da gerilimin artması petrol tedarikine ilişkin süregelen riskleri artırırken Avrupa ekonomilerinin yaklaşan kış aylarında zorlu bir enerji durumuyla karşılaşabileceğine ilişkin soru işaretleri artıyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 641 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 10.678 puanda seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık y��zde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 25.594 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 52.070 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 8.172 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.804 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini söyledi.