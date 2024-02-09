Sanayi üretimi 2023'ü sınırlı yükselişle kapattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2023 verilerini yayımladı. TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2023'te 2022'nin aynı ayına göre yıllık yüzde 1,6, aylık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,32 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi. Böylece endeks 5 aylık düşüş trendinin ardından pozitife döndü. Sanayinin alt sektörleri aylık bazda incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.