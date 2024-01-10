Sanayi üretimi daraldı

Sanayi üretim endeksi, Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 1,4 azalırken yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 0,03 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azalış gösterdi. Bazı verilerde de revizyona gidildi.