Sanayi üretimi Kasım'da beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Verilere göre Kasım'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11 arttı. Aylık artış ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

Sanayi üretimi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi endeksi Kasım'da bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

Pandemi koşullarının etkisiyle 2020 Nisan ayında sanayi üretiminde yıllık daralma 31,3 olurken, bu dönemden itibaren toparlanma kaydedilmişti. Son olarak Ekim ayında sanayi üretimindeki yıllık artış yüzde 10'un üzerinde gerçekleşmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

Kasım'da ara malı kategorisinde yıllık artış yüzde 13,1; dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,2; sermaye mallarında ise yüzde 12,4 oldu.

PMI Kasım'da büyümeye işaret etmişti

Kasım ayına ilişkin imalat PMI verileri sanayide büyümeye işaret ederek 51,4 olarak kaydedilmişti. PMI verilerine göre takip edilen 10 sektörün sadece dördünde faaliyet koşulları iyileşti. Yeni siparişler açısından, kimyasal, plastik ve kauçuk ile gıda ürünleri olmak üzere iki sektörün büyüme bölgesinde olduğu gözlenmişti.







