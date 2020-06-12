Sanayi üretimi nisanda sert düştü

Koronavirüs salgının en yoğun olarak yaşandığı nisan ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 31,4 daraldı.

12.06.2020 10:14:000
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Sanayi üretimi nisanda sert düştü

Sanayi üretimi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 31,4 azaldı. Aylık bazda ise yüzde 30,4 gerileme yaşandı.  

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı nisan ayında, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

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