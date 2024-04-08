Sanayi üretimi Şubat'ta aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretimi 2024 Şubat ayında yıllık bazda yüzde 11,5 arttı.

8.04.2024 10:13:510
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Sanayi üretimi Şubat'ta aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı.

Beklenti yıllık yüzde 8,1 artıştı.

Sanayinin alt sektörlerim incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Aylık bazda artış yüzde 3,2 oldu

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

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