Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

Toplam ciro aylık %11,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise, 2020 yılı Temmuz ayında yıllık %20,2 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %20,2, inşaat ciro endeksi %14,9, ticaret ciro endeksi %32,9 artarken, hizmet ciro endeksi %12,5 azaldı.



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Temmuz ayında aylık %11,7 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %12,1, inşaat ciro endeksi %11,5, ticaret ciro endeksi %11,4, hizmet ciro endeksi %11,9 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık %11,9 arttı



Öte yandan sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de (2015=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, otomotiv yakıtı satışları %7,2 arttı.



Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,0, otomotiv yakıtı satışları %6,4 arttı.

Perakende ciro yıllık %21,4 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,3, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.



Perakende ciro aylık %10,7 arttı



Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,6, otomotiv yakıtı satışları %11,9 arttı.