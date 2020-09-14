Sanayi üretimi temmuzda yüzde 8,4 arttı

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 artarken, yıllık artış yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.
Toplam ciro aylık %11,7 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise, 2020 yılı Temmuz ayında yıllık %20,2 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %20,2, inşaat ciro endeksi %14,9, ticaret ciro endeksi %32,9 artarken, hizmet ciro endeksi %12,5 azaldı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Temmuz ayında aylık %11,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %12,1, inşaat ciro endeksi %11,5, ticaret ciro endeksi %11,4, hizmet ciro endeksi %11,9 arttı.
Perakende satış hacmi yıllık %11,9 arttı
Öte yandan sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de (2015=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, otomotiv yakıtı satışları %7,2 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,0, otomotiv yakıtı satışları %6,4 arttı.
Perakende ciro yıllık %21,4 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,3, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.
Perakende ciro aylık %10,7 arttı
Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,6, otomotiv yakıtı satışları %11,9 arttı.