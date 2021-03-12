Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 1; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 8,3 civarı artış olacağı yönündeydi.

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi'nin ocak ayı verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi geçen ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.