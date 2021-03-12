Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 1; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 8,3 civarı artış olacağı yönündeydi.

12.03.2021 13:17:000
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Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 arttı

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi'nin ocak ayı verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi geçen ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,4 artış kaydetti. 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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