Sanayi üretiminde aylık daralma serisi sürüyor

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

10.11.2023 10:46:230
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayi üretiminde aylık daralma serisi sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,11 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda ağustosa kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azalış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

işsizlik oranlarında 'sınırlı' gerileme...

işsizlik oranlarında 'sınırlı' gerileme...

İnşaat maliyet endeksi yükseliyor

İnşaat maliyet endeksi yükseliyor

Sanayi üretiminde aylık daralma serisi sürüyor

Sanayi üretiminde aylık daralma serisi sürüyor

VakıfBank'tan 3. çeyrekte 15 milyar net kâr

VakıfBank'tan 3. çeyrekte 15 milyar net kâr

Ülker, dokuz aylık bilançosunu açıkladı

Ülker, dokuz aylık bilançosunu açıkladı

ŞOK Marketler'in cirosu yüzde 84,6 arttı

ŞOK Marketler'in cirosu yüzde 84,6 arttı

Yorum Yaz