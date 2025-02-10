Sanayi üretiminde yükselen artış

TÜİK verilerine göre yıllık olarak da sanayi üretiminde güçlü artış görüldü. Aralık'ta sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 7 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı. Sanayi üretimi Aralık'ta aylık olarak yüzde 5 arttı. Yıllık artış ise yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylece Şubat 2024'ten bu yana en yüksek yıllık artış yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.