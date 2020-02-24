Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

Şubat ayında imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı yüzde 76 olarak açıklandı.

24 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76’ya ulaştı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6’ya yükseldi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk kura çekildi, 750 konut sahibini buldu!

İlk kura çekildi, 750 konut sahibini buldu!

Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

Hazine 3,3 milyar lira borçlandı

SGK teşviki yıl sonuna kadar uzatıldı

SGK teşviki yıl sonuna kadar uzatıldı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.