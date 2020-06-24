Sanayide kapasite kullanımı 3,4 puan arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0 seviyesine yükseldi.

24.06.2020 10:24:000
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Sanayide kapasite kullanımı 3,4 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.740 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 66,0'ya yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 65,8'e ulaştı.


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