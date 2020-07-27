Sanayide üretiminde sevindiren haber

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuz ayında bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti.

27.07.2020 10:20:000
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Sanayide üretiminde sevindiren haber

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Böylece pandemi etkisiyle, nisan ayında durma noktasına gelen sanayi üretim kapasitesi, 3 aydır üst üste yükselişini sürdürmüş oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 puan oldu.

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