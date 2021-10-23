Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

Sanko Holding, Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla Cumhuriyetin 98’inci yılını özel bir etkinlikle kutlayacak.

23.10.2021 10:14:000
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Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

Sanko Holding açıklamasına göre, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, sunucu Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün anlatımıyla "Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri" dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkaracak.

Ardından, ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Cumhuriyet Piyano Resitali" ile bir müzik performansı sunacak.

Söz konusu etkinlik, 28 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da Gaziantep’te bulunan tarihi Kozluca Han’da gerçekleştirilecek ve Sanko Holding kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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