Sanovel'den 102 kız çocuğuna koçluk projesi

İlaç sektörünün lider şirketlerinden Sanovel, Cumhuriyetimizin 102. yılına özel, anlamlı bir projeye öncülük ediyor.

Sanovel, Cumhuriyetimizin aydınlık değerleriyle yetişen gençlerin yanında olabilmek, liderlik yolculuğunda emin adımlarla ilerlemek isteyen öğrencilerin gelişimine destek sunabilmek için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

“Cumhuriyetimizin 102. Yılında, 102 Kız Çocuğuna Koçluk Projesi” kapsamında üniversiteli kız öğrencilere profesyonel koçluk desteği sağlayacak olan Sanovel, toplumsal fayda odağında tasarladığı bu programla birlikte, geleceğin lideri olmaya hazırlanan öğrencileri, kendi potansiyellerini keşfetmeye, kariyer planlarını dizayn etmeye ve geleceğe hazırlanmaya davet ediyor.

Son başvuru tarihi 10 Haziran 2025 olan programa; üniversitede lisans son sınıf öğrencisi olan / lisans mezunu veya yüksek lisans programlarına devam eden (Lisans mezuniyet tarihi 2024 ve sonrası olan), ilaç sektörüne ilgi duyan, kariyer yapmak istediği alanı keşfetmek ve kariyer yolculuğunu Sanovel liderleri ile birlikte şekillendirmek isteyen, “yeni” ve “farklı” olan her şeye merak duyan, kişisel ve kariyer gelişiminin gerekliliklerini bilerek sürekli gelişimi odağına alan kız öğrenciler başvurabilecek.

Sanovel İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Derya Oral şu açıklamalarda bulundu: “Toplumsal fayda çerçevesinde dizayn ettiğimiz programımız kapsamında; kendi potansiyelini keşfetmeye hazır, liderlik yolculuğunda ilerlemek isteyen 102 üniversiteli kız öğrencimize profesyonel koçluk desteği sağlayacağız. Kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi gören kız öğrencilerimizi programımıza bekliyor olacağız. Sanovel liderlerinin de bizzat dahil olacağı ve öğrencilere koçluk desteği sunacağı projemizle kız çocuklarının geleceklerini şekillendirme noktasında duydukları mentörlük ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Koçluk ve liderlik programları, gençlerin hayat ve kariyer yolculuğunda oldukça önemli bir yer tutuyor. Kız çocuklarının eğitim ve kariyer planlamalarına destek sunacağımız projemizin fırsat eşitliği kapsamında da önemli bir adım olacağına ve geleceğimize katkı sunacağına inanıyoruz.”