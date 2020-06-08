SAP Türkiye'de önemli atama

SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (COO) görevine Erdem Şekeroğlu atandı.

8.06.2020 18:04:000
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SAP Türkiye'de önemli atama

Kurumsal uygulama ve yazılımşirketi SAP’nin Türkiye ofisinde önemli bir atama gerçekleşti. Erdem Şekeroğlu SAP Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (Chief Operating Officer) görevine getirildi. Şekeroğlu yeni görevi kapsamında satış ve satış destek operasyonlarının yürütülmesinden, Deneyim Yönetimi Mühendisliği (Experience Management Engineering), S/4HANA transformasyonu ve İnovasyon Programlarının uygulanması alanlarından sorumlu olacak.

Erdem Şekeroğlu kimdir?

Erdem Şekeroğlu, 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi ve Middlesex Üniversitesi’nde Satış Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Teknoloji sektöründe 20 yıla yakın deneyimi bulunan Şekeroğlu, SAP Türkiye’ye 2002 yılında katıldı. Şekeroğlu, SAP Türkiye’de sırasıyla danışmanlık, proje yönetimi, iş geliştirme yöneticisi, çözüm yöneticisi, satış destek direktörü, profesyonel hizmetler satış direktörü ve son olarak da kurumsal müşteriler satış direktörü pozisyonlarında görev aldı.

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