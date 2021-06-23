SASA'dan 5 yıl vadeli tahvil ihracı

Sasa, tamamı nitelikli küresel yatırımcılara yönelik olarak Türkiye’den ihracı ilk defa gerçekleştirilen, 200 Milyon Avro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil satışını başarı ile tamamladı. İhraç tutarının üzerinde talep gören 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz oranı %3,25 olup kupon faizi ödemesi 30 Eylül 2021’den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek.

Satış işlemi 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşirken, ödemenin 30 Haziran 2021’de yapılması bekleniyor. Tahvil sahiplerinin paya dönüştürme fiyatı ise 15 işlem günlük bir izleme süresi boyunca 24 Haziran 2021’den başlayarak 14 Temmuz 2021’e kadar, pay’ın günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde %27,5 primle belirlenecek.

Türkiye’den ilk defa gerçekleştirilen bu ihraçta BNP Paribas (TEB Yatırım ortaklığında) global koordinatör olarak, BNP Paribas ve HSBC müşterek aracı kurumlar olarak, Göksu-Safi-Işık Avukatlık Ortaklığı ve White&Case LLP hukuk danışmanı olarak ve Quanta Finansal Danışmanlık danışman olarak yer aldı.