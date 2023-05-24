Şaşan hedef nasıl tutacak?

Türkiye depremin yıkıcı etkilerini ekonomide de yaşarken, pek çok şirket 2023’e girerken belirlediği hedefleri revize etmiş durumda.

Yaşanan büyük afet sonrası bazı sektörler hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

E-ticaret, inşaat gibi sektörlerde yukarı yönlü bir düzenleme göze çarparken lojistik, tekstil, hazır giyim, plastik gibi alanlarda hedeflerde aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Capital 2023 Nisan sayısından

Deprem sonrası ortaya çıkan yeni konut ihtiyacının ise başta inşaat olmak üzere pek çok sektörü büyütmesi bekleniyor.

Ülkenin önemli kısmındaki yapı stokunun yenilenmesi zorunluluğu, inşaat sektörünü önümüzdeki 10 yıl için oldukça hareketli kılması bekleniyor.

Doğrudan bölgede olmayıp ticareti olan ya da insan kaynağı bulunan pek çok şirket var. Dolayısıyla hem deprem bölgesindeki şirketler, hem Türkiye genelindeki pek çok sektör ve şirket, 2023’e girerken belirlediği hedefleri revize etmek durumunda kaldı.

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