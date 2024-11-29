SASA'nın sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde 10 şirketin sermaye artırımına onay verdi. SPK, Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına da onay verdi.

29.11.2024 09:50:360
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SASA'nın sermaye artırımına onay geldi

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına onay verdi. 

SPK bülteninde şu bilgi yer alıyor:

SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket) 43.280.112.944,80 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 3.547.703.506 TL nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) tamamının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 43.815.615.360,80 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 6,625 TL dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 TL birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 1.509.433,96 adet (15.094,34 lot) Şirket payı verilmek suretiyle PDT yatırımcısı Erdemoğlu Holding AŞ’ye tahsisli olarak ihraç edilecek 535.502.416 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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