Savunma sanayi şirketleri borsada yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketleri geçen yıl yatırımcısına kazandırırken, hisseleri en fazla yükselen şirket yüzde 133,5 ile Altınay Savunma Teknolojileri oldu.

Savunma sanayi şirketlerinde geçen yıl yükseliş eğilimi öne çıkarken, şirketlerin yatırımları ve projeleri hisse performanslarını olumlu etkiledi. İki savunma sanayi şirketi geçen sene halka arz olurken, bu şirketlerin halka arz olduktan sonra borsada yatırımcılarına kazandırdığı görüldü.

Altınay Savunma Teknolojilerinin hisseleri geçen sene yüzde 133,5 değer kazandı. Altınay Savunma Teknolojileri geçen sene 16 Mayıs 2024'te borsada işlem görmeye başlamıştı.

Savunma ve sanayi sektörünün lokomotifi ASELSAN da geçen sene yatırımcısına yüzde 61,5 kazandırdı.

ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile hem ülkenin hem de güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını korumada kritik rol oynuyor.

Şirket, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştı. ASELSAN ayrıca 2030'da dünyanın ilk 30 savunma şirketi arasında yer almayı hedefliyor.

ASELSAN, ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de de 42. sırada bulunuyor.

Otokar yurt dışındaki işbirlikleri ve projelerle öne çıktı.

Geçen sene yatırımcısına Papilon Savunma yüzde 48,7, Onur Yüksek Teknoloji yüzde 45,8, Otokar yüzde 15,5 kazandırırken, SDT Uzay & Savunma Teknolojilerinin hisseleri ise yüzde 20,7 azalış kaydetti.

Otokar da yurt dışındaki işbirlikleri ve projelerle öne çıktı. Satışlarının yüzde 70'inden fazlası ihracat olan şirket, Romanya'nın ihtiyaçlarına yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık Türkiye'nin en büyük kara aracı ihracatı sözleşmesini imzaladı.

Türk savunma sanayi şirketleri, borsa performanslarıyla dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin önemli bir kısmını geride bıraktı.

Geçen yıl borsalarda Japon Mitsubishi Heavy yüzde 169,7, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 153,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 115,3, İtalyan Leonardo yüzde 61,2, ABD'li RTX Corporation yüzde 37,5 değer kazandı.

Yatırımcısına, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 10,7, Fransız Dasasult Aviation yüzde 10, ABD'li Lockheed Martin yüzde 7,2, Fransız Thales yüzde 3,5, Birleşik Krallık merkezli BAE Systems yüzde 3,4, ABD'li General Dynamics yüzde 1,5 kazandırdı.

Bu arada, 2024 yılında yatırımcısına ABD'li şirketler L3 Harris Technologies yüzde 0,8, Northrop Grumman yüzde 0,3, Boeing yüzde 32 kaybettirdi. Alman Lufthansa'nın hisseleri ise geçen yıl yüzde 23,7 azalış kaydetti.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin 2024 yılındaki getirileri (yüzde) şöyle:

Şirket 2024 getirisi

Mitsubishi Heavy +169,7

Hanwha Aerospace +153,5

Altınay Savunma Teknolojileri +133,5

Rheinmetall AG +115,3

ASELSAN +61,5

Leonardo +61,2

Papilon Savunma +48,7

Onur Yüksek Teknoloji +45,8

RTX Corporation +37,5

Otokar +15,5

Airbus +10,7

Dassault Aviation +10

Lockheed Martin +7,2

Thales +3,5

BAE Systems +3,4

General Dynamics +1,5

L3 Harris Technologies -0,8

Northrop Grumman -0,3

SDT Uzay & Savunma Teknolojileri -20,7

Lufthansa -23,7

Boeing -32