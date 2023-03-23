SEC'den kripto para borsası Coinbase'e uyarı

Wells bildirimi, SEC'in bir soruşturma sonucunda kişi veya şirketlere gönderdiği ve Komisyon'un kendilerine bir icra davası açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.

23.03.2023 09:34:530
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SEC'den kripto para borsası Coinbase'e uyarı

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını belirtti.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirtti. İki yıl önce SEC'in Coinbase'i ayrıntılı olarak incelediğini ve borsanın halka açılmasına onay verdiğini anımsatan Armstrong, Coinbase'in titiz bir varlık inceleme süreci yürüttüğüne dikkati çekti. Armstrong, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulayarak, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Wells bildirimi, SEC'in bir soruşturma sonucunda kişi veya şirketlere gönderdiği ve Komisyon'un kendilerine bir icra davası açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.





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