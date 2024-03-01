SEDDK'dan sahte kefalet senetleri için uyarı

Kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde yeni bir uygulama geliştirildi.

1.03.2024 09:35:010
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SEDDK'dan sahte kefalet senetleri için uyarı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde yeni bir uygulama geliştirildiğini duyurdu.

SEDDK'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun önleyici faaliyetleri kapsamında, kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Buna göre, kefalet senedi kullanıcılarına SBM 'Sigortam360' uzantısının 'Poliçeler' sekmesindeki https://online.sbm.org.tr/ovm-police/public/kefaletSenedi/sorgu.sbm web adresi üzerinden 'birim referans no' ile kefalet poliçeleri ve senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin ücretsiz olarak sorgulanması imkanı sağlanmıştır."

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