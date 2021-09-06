Şehirlerarası toplu taşımada PCR testi zorunlu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı.

6.09.2021 09:45:000
Paylaş Tweet Paylaş
Şehirlerarası toplu taşımada PCR testi zorunlu

Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı.

Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, AA muhabirine kontrollerden memnun olduğunu söyledi. Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten" diye konuştu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sanayide güçlenip zirveye çıkacağız

Sanayide güçlenip zirveye çıkacağız

Zor yıl karnesi

Zor yıl karnesi

Deneyim tasarımını odağımıza aldık

Deneyim tasarımını odağımıza aldık

Siber yatırımlar salgınla hızlandı

Siber yatırımlar salgınla hızlandı

Üretim üssü olmak istiyoruz

Üretim üssü olmak istiyoruz

Radikal dönüşüm

Radikal dönüşüm

Yorum Yaz