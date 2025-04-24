Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı töreni

Abide alanındaki tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın Atatürk Anıtı'na ay yıldız motifli çelengi bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve tören kıtası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından program, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, yaptığı konuşmada, tarihin en zorlu sınavlarından biri olan Çanakkale'de 110 yıl önce karşı karşıya gelen milletlerin, "Dünün hasımları, bugünün dostları" anlayışıyla burada bir araya gelmesinin, barışın ve ortak insanlık değerlerinin en anlamlı ifadesi olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin bağımsızlık tutkusunun, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin abideleştiği yer olduğunu belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda toprağa düşen her bir Mehmetçik, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve onurun temelini atmıştır. Çanakkale yalnızca bir cephe hattı değil, bir dirilişin, bir direnişin ve bir varoluş mücadelesinin adıdır. Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda Mehmetçik sadece düşmana değil, emperyalizme, sömürüye ve tahakküme karşı da savaştı. Matematiksel üstünlüğün, teknik donanımın zafer getirmediği bu savaşta hesaba katılmayan ama sahada belirleyici olan bir güç vardı, Türk milletinin toprağına, bayrağına ve özgürlüğüne duyduğu sarsılmaz bağlılığı. O bağlılık sayesinde Mehmetçik yalnızca vatanını değil, aynı zamanda insanlığın onurunu da savundu. Sayıca, silahça üstün olanlara karşı, inanç, vatan sevgisi ve sarsılmaz bir iradeyle karşı durdu."

"Kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale"

Yazgı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözünün, bu mücadeleyi tarihin en şanlı sayfalarına mühürlediğini ifade eden Yazgı, "O gün kurşunla değil, imanla yazılan bir destandı Çanakkale. Türk ordusunun kahramanlığı, milletimizin iradesi ve fedakarlığı, dünya tarihine unutulmaz bir iz bıraktı. Savaş meydanlarında sayılarla ölçülmeyen değerler vardı, Mehmetçik'in sarsılmaz imanı ve milletin duası." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 110 yıl önce adeta kıyametin koptuğu bu topraklarda, Mehmetçiğin sıradağlar gibi durduğunu, kendisinden fiziki olarak kat kat üstün güçlere karşı vatanını aslanlar gibi savunduğunu, milletinin varlığı, vatanının bağımsızlığı ve kutsal değerlerine olan bağlılığı için canını hiçe saydığını, denizden de karadan da havadan da Çanakkale'yi geçilmez yaptığını söyledi.

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve beraberindekiler, Abide etrafında bulunan temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehitlik anı defterini imzaladı ve dua etti. Anma töreninde, Çanakkale'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Türk ve yabancı askerler, gaziler ve izciler tören geçişi yaptıktan sonra protokol üyeleri, Şehitler Abidesi'nin deniz tarafında kurulan alana geçti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisiyle sona eren törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İkinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İlhan Dehmen ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Programa, Prenses Anne'nin eşi Sir Timothy James Hamilton Laurence, Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Pakistan, Afganistan, Avusturya, Kanada, Senegal, Pakistan, Macaristan, Hindistan ve Güney Afrika'dan büyükelçiler ve üst düzey yöneticiler katıldı.