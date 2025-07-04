Şekerbank'ta üst düzey atama

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut atandı.

4.07.2025 16:59:160
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Şekerbank'ta üst düzey atama

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut getirildi. Finans sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Eltut, Şekerbank'ın Bankacılık Operasyonları alanındaki çalışmalarının yönetimini üstlenecek.

Bankacılık kariyerine Toprak Bank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Eltut, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fortis Bank, Denizbank ve Fibabanka gibi kurumlarda önemli tecrübeler edindi. Eltut, Şekerbank ailesine katılmadan önce Türk Ekonomi Bankası (TEB) bünyesinde Operasyon Grup Direktörlüğü görevini sürdürmekteydi.

Yapılan açıklamaya göre; Erman Eltut, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve dönüşümünde aktif roller üstlenmiş olup, verimlilik odaklı uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli başarılar elde etti. Kariyeri boyunca analitik bakış açısı ile operasyonel yapıları güçlendiren birçok yenilikçi uygulamaya da imza attı. Eltut, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği'nden 1999 yılında mezun oldu.

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